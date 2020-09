Após 9 anos, polícia prende em São Paulo, autor de estupro em MS

A equipe da Polícia Civil da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) prendeu o homem de 36 anos, acusado de estupro em 2011 em Paranaíba. Autor foi encontrado na zona rural da cidade de Pedranópolis/SP.

Na época, a vítima foi abordada por um homem que colocou uma faca em seu pescoço e a ameaçou de morte. Em seguida, utilizando um terreno baldio e, com emprego de violência, a estuprou. Logo após os fatos, o autor fugiu e a vítima, após atendimento médico, foi encaminhada à Polícia Civil.

De pronto foi submetida a exame de corpo de delito e foi colhido material genético para posterior confronto com eventual suspeito. Durante mais de um ano de investigação e diversas diligências realizadas, porém não foi possível esclarecer a autoria delitiva e o Inquérito Policial foi encaminhado ao Poder Judiciário com a ressalva de que, surgindo fatos novos, seriam de pronto investigados.

Em julho deste ano foi recebido pela DAM um laudo de identidade genética do Instituto de Análises Laboratoriais Forenses de Campo Grande (IALF) em que informou que a amostra de dna com perfil genético masculino encontrado durante o exame da vítima foi inserido como vestígio no Banco Nacional de Perfis Genéticos e tal amostra foi coincidente com amostra de um indivíduo o qual havia sido condenado por crime semelhante no Estado de São Paulo.

Assim, após quase 9 anos, foi identificado o autor do crime. Os agentes localizaram o paradeiro do suspeito e a delegada titular representou pela prisão preventiva, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida pela Polícia Civil.

