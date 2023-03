ApÃ³s acidente, motociclista dÃ¡ capacetadas em motorista no Serradinho

Motorista, de 43 anos, foi agredido a capacetadas na noite desta terça-feira (7) por um motociclista, que não teve a identificação revelada, durante um acidente de trânsito na rua Nilo Javari Barém, na Vila Serradinho, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou na delegacia que estava dirigindo pela rua, quando a motocicleta colidiu contra seu veículo.

Ao descer para conversar com o motociclista, ele foi surpreendido com a fúria do homem que desferiu uma capacetada em seu rosto e outra nas costas. Logo após, ele saiu em disparada e como a vítima ficou tonta com os golpes, não conseguiu anotar a placa.

O motorista ainda disse que um guarda da região testemunhou a agressão e relatou que há câmeras de seguranças na via e pretende buscar e apresentar futuramente na delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e afastar o condutor do veículo do local do acidente na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

