Um acidente envolvendo um motociclista e um carro na noite desta sexta-feira (16) no cruzamento das ruas Flávio de Matos e do Marco, no Bairro Vila Carlota, em Campo Grande, terminou com o condutor da motocicleta preso.

Segundo o boletim de ocorrência, o motociclista, Paulo Cesar Vieira dos Santos, seguia pela Rua do Marco quando acabou se chocando contra o veículo, um Honda Fit pilotado por Kleberson Guttierres, que tentou fazer uma conversão à esquerda na interseção com a Rua Flávio de Matos.

O motociclista colidiu frontalmente com o veículo, e devido ao acidente, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e levado até a Santa Casa da Capital.

Durante as diligências necessárias, a Polícia Militar acabou descobrindo que o motociclista tinha um mandato de prisão em aberto, além de não ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Diante desses fatos, os militares se deslocaram até a Santa Casa, onde providenciou escolta à Paulo, que seguirá sob vigia policial até que receba alta hospitalar.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também