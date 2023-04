Após agredir a mãe, rapaz é ferido com tiro ao atacar policiais com faca no Guanandi

Rapaz, de 26 anos, foi preso por violência doméstica contra sua mãe, na manhã deste sábado (22), no bairro Guanandi, em Campo Grande. Além dele agredir a genitora, o suspeito tentou atacar policiais com uma faca e acabou ferido com um tiro no joelho esquerdo e precisou ser encaminhado para a Santa Casa.

O caso aconteceu no cruzamento das ruas Eduardo Contar com Parecis, quando a equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma solicitação de violência doméstica.

Ao chegarem no local, os policiais encontrar a mãe e o filho, e deram voz de abordagem para o suspeito, que inicialmente desobedeceu à ordem. Foi feito o pedido mais uma vez, mas o rapaz pegou uma faca e avançou contra os policiais, que se viram ameaçados e dispararam uma única vez, atingindo o joelho esquerdo do autor.

Contido pelos militares, foi pedido o apoio do Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros atendimentos ainda no local e depois encaminhou o rapaz para a Santa Casa de Campo Grande. A bala transfixou o joelho do suspeito.

Ainda pelo local, os militares informaram que o rapaz tinha várias passagens por resistência, desobediência, desacato e outras violência doméstica. Ele recebeu voz de prisão e permanecerá sob escolta no hospital.

A mãe ficou em estado de choque e abalada psicologicamente, recebendo apoio de vizinhos e de um familiar que esteve pelo local.

Além da Polícia Militar, a Perícia Científica também esteve no local do ocorrido.

