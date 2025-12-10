Após agressão a recepcionista de UPA, Sesau diz aumentar medidas de proteção

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) informou que busca ampliar as medidas de proteção para servidores, médicos e até enfermeiros de unidades de saúde de Campo Grande.

Isso ocorre após um recepcionista, de 57 anos, ser empurrado por um paciente e sofrer um traumatismo craniano na noite desta terça-feira, dia 9, na UPA Leblon. O agressor foi preso pela Guarda Civil Metropolitana, mas depois foi liberado na delegacia.

Em nota encaminhada para a reportagem, a Sesau informou que o servidor recebeu atendimento médico na própria unidade de saúde, incluindo sutura e avaliação neurológica.

A secretaria disse que oferece suporte com equipe multidisciplinar para acolher os trabalhadores envolvidos em situações desse tipo, reforçando o cuidado integral aos servidores.

Por outro lado, foi informado que a Prefeitura Municipal trabalha em conjunto com as forças de segurança para ampliar as medidas de proteção nas unidades de saúde, através do "Proteja Mais Saúde", com sistema de monitoramento em tempo real, botão de emergência e resposta imediata para profissionais da Saúde.

"Paralelamente, a administração municipal também iniciou curso de gerenciamento de crises e mediação de conflitos, qualificando servidores que lidam diretamente com o público e fortalecendo ações de prevenção e segurança em toda a rede", diz a nota.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também