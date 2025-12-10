Menu
Menu Busca quarta, 10 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Após agressão a recepcionista de UPA, Sesau diz aumentar medidas de proteção

Servidor sofreu um traumatismo craniano e agressor preso, mas liberado posteriormente

10 dezembro 2025 - 12h22Luiz Vinicius
UPA Leblon, em Campo GrandeUPA Leblon, em Campo Grande   (Divulgação)

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) informou que busca ampliar as medidas de proteção para servidores, médicos e até enfermeiros de unidades de saúde de Campo Grande.

Isso ocorre após um recepcionista, de 57 anos, ser empurrado por um paciente e sofrer um traumatismo craniano na noite desta terça-feira, dia 9, na UPA Leblon. O agressor foi preso pela Guarda Civil Metropolitana, mas depois foi liberado na delegacia.

Em nota encaminhada para a reportagem, a Sesau informou que o servidor recebeu atendimento médico na própria unidade de saúde, incluindo sutura e avaliação neurológica.

A secretaria disse que oferece suporte com equipe multidisciplinar para acolher os trabalhadores envolvidos em situações desse tipo, reforçando o cuidado integral aos servidores.

Por outro lado, foi informado que a Prefeitura Municipal trabalha em conjunto com as forças de segurança para ampliar as medidas de proteção nas unidades de saúde, através do "Proteja Mais Saúde", com sistema de monitoramento em tempo real, botão de emergência e resposta imediata para profissionais da Saúde.

"Paralelamente, a administração municipal também iniciou curso de gerenciamento de crises e mediação de conflitos, qualificando servidores que lidam diretamente com o público e fortalecendo ações de prevenção e segurança em toda a rede", diz a nota.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ocorrência aconteceu no bairro Taveirópolis
Polícia
VÍDEO: PM intervém em agressão e fere a tiros, homem que agredia esposa no Taveirópolis
Drogas foram apreendidas pela Polícia Civil
Polícia
Após encontrar drogas em cofres, Civil deflagra operação contra o tráfico em Maracaju
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher inventa ser da polícia e cria versões para acusar ex-namorado de roubo na Capital
Família de "Peixão", líder do TCP, é interceptada pela PRF em rota para a Bolívia
Polícia
Família de "Peixão", líder do TCP, é interceptada pela PRF em rota para a Bolívia
Homem é preso por estupro em Iguatemi
Polícia
Homem é preso por estupro em Iguatemi
Motorista morre ao capotar carro durante acidente na MS-162
Polícia
Motorista morre ao capotar carro durante acidente na MS-162
Produtos contrabandeados apreendidos no veículo
Polícia
Carro é apreendido com R$ 47,7 mil em produtos contrabandeados em Sidrolândia
Ilustrativa
Polícia
Idoso é atingido por líquido corrosivo no rosto ao mexer em bateria de caminhão em Corumbá
Delegacia de Atendimento à Mulher em Corumbá
Polícia
Condenado por estuprar a enteada de 12 anos é preso em Corumbá
Jovem envolvido em sequestro relâmpago de universitário é preso em Dourados
Polícia
Jovem envolvido em sequestro relâmpago de universitário é preso em Dourados

Mais Lidas

PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
MS tem oito foragidos incluídos na nova "lista vermelha" criada pelo Ministério da Justiça
Justiça
MS tem oito foragidos incluídos na nova "lista vermelha" criada pelo Ministério da Justiça
Alírio Francisco do Carmo -
Justiça
Policial penal de MS preso por ligação com o PCC diz que é pastor e quer liberdade