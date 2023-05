Após ameaçar mulher, idoso 'valentão' é detido por tráfico de armas em Ponta Porã

Durante a quinta-feira (4), em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, a Polícia Civil prendeu um idoso, de 62 anos, acusado de proferir ameaças contra uma mulher em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande, por posse irregular de arma de fogo e trafico internacional de armas.

O suspeito, conforme divulgado pela polícia, responde por diversas ocorrências relacionadas à violência doméstica.

Segundo informado pela corporação, ao chegar na casa do idoso, os policiais encontraram um revólver de calibre 38, municiada por completo, além de 6 munições do mesmo calibre, mas compradas no Paraguai, e duas munições de fuzil, uma de calibre 5.56 e munição 7.62.

Ele foi encaminhado para a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) da cidade.

