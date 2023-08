Após ameaças, mãe encontra filho morto com sangramento pela boca em Figueirão

Carlos Da Guia Barretos, de 31 anos, foi encontrado morto pela mãe durante a tarde de quarta-feira (23), na casa onde morava na Rua Claúdio José de Lima, em Figueirão.

Ao sentir falta do filho, a mulher decidiu ir até a casa onde ele morava. Entrando na residência, encontrou o rapaz deitado na cama e apesar das tentativas para chama-lo, não teve resposta. A mulher contou ainda que Carlos já estava com o corpo enrijecido.

Diante da situação, ela procurou o Batalhão da Polícia Militar do município, para informar o fato. As equipes fizeram o deslocamento até o endereço indicado por ela, junto com uma equipe médica que contatou o óbito.

Consta no boletim de ocorrência, que um sangramento na boca e alguns ferimentos no rosto fizeram com que a Perícia Técnica e a Polícia Civil fossem acionadas, pois poderia não se tratar de uma morte natural.

Ainda de acordo com o relato da mãe, Carlos havia sofrido ameaças recentemente, mas nenhum registro policial chegou a ser feito sobre o caso.

Após as apurações iniciais, o fato foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Figueirão, onde acabou sendo registrado como morte a esclarecer.

