Após ataque a agentes, Polícia Penal faz exercício de simulação de defesa na Máxima

Após um ataque contra agentes na torre do Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, a Polícia Penal realizará um exercício simulado de 'Plano de Defesa - Combate em Torre' na próxima quinta-feira (30), às 17h.

A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) informou que não serão utilizadas munições reais devido à proximidade de casas no entorno, garantindo a segurança dos moradores na região. Porém, o perímetro será isolado e não será permitida a aproximação de pessoas de fora.

O treinamento será ministrado por instrutores da Polícia Penal Federal e visa repelir ataques externos e tentativas de fugas, além de integrar o processo de modernização do sistema de segurança da unidade prisional.

O exercício simulado seguirá protocolos estabelecidos pela Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) no Sistema Penitenciário Federal, com o envolvimento de outras forças de segurança no plano de ação.

O treinamento do 'Plano de Defesa - Combate em Torre' também já foi realizado na PED (Penitenciária Estadual de Dourados) e na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira I.

Ataque a agentes na Máxima - Durante a madrugada do dia 19, indivíduos armados realizaram disparos contra os policiais que faziam a segurança na torre do Presídio da Máxima, no Jardim Noroeste. Um dos suspeitos morreu minutos depois ao entrar em confronto com o Batalhão de Choque.

Agentes penitenciários pediram ajuda para a polícia após a tentativa de execução e um dos suspeitos foi identificado pela cor da camisa, que seria vermelha. As diligências começaram, até que os policiais encontraram um homem andando a pé pela Rua Adventor Divino De Almeida. Enquanto iam para abordar o suspeito, foram surpreendidos por dois disparos de arma de fogo efetuados contra eles.

Para cessar a injusta agressão, os policiais do Batalhão de Choque revidaram, acertando o criminoso. Como ainda estava com vida, ele foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia, mas faleceu momentos depois de chegar na unidade de saúde. Por sorte, os militares não se feriram.

Com o homem, as equipes encontraram dois celulares, envoltos em espuma e fita adesiva, que estavam prontos para serem lançados para o interior do presídio e um revólver de calibre 38.

