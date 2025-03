Marcus Vinicius da Costa Ruiz, de 29 anos, condenado por um homicídio ocorrido em outubro de 2016, na Avenida Duque de Caxias, foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (10), após ser denunciado por disparar tiros em via pública, na Vila Nova Campo Grande, nesta Capital.

Consta no boletim de ocorrência, que o Batalhão de Choque foi informado sobre a situação e passou a realizar diligências para tentar localizar o indivíduo responsável pelos disparos.

Durante as diligências, a equipe encontrou um Hyundai Azera, de cor preta, parecido com as características repassadas na denúncia e na abordagem, os policiais verificaram que se tratava de Marcus Vinicius. Com ele, nada de ilícito foi encontrado, mas no veículo estava uma pistola .380, com uma munição intacta, em cima do banco do passageiro.

Questionado se ele tinha documentação para ter o armamento, o acusado negou. Os policiais fizeram uma varredura em outras vias e conseguiram localizar cinco estojos de munição do mesmo calibre da pistola. Perguntado se haveria mais algo de ilícito, Marcus disse que na residência em que mora havia mais algumas munições.

Durante as buscas, foram encontradas mais 16 munições de calibre .357 e duas de calibre .38. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a delegacia de plantão, sendo que o armamento e as munições foram apreendidas. Na delegacia, ficou constatado que ele tinha um mandado de prisão em aberto decorrente do homicídio cometido anos atrás.

Ele foi autuado por disparo de arma de fogo, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Condenado a 12 anos - Marcus Vinicius estava com uma condenação de 12 anos a ser cumprida em regime fechado. A sentença havia sido proferida em abril de 2022 pelo juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Referente ao caso, consta na denúncia do Ministério Público, que Marcus agiu na companhia de Fabiano Sobral do Nascimento e Reginaldo Luciano Cavalheiro, e mataram Diego Eufrásio da Silva, na Avenida Duque de Caxias, região do bairro Santo Antônio, na manhã do dia 8 de outubro de 2016.

Ainda no atentado que ceifou a vida de Diego, quatro vítimas ficaram feridas e houve danos em dois veículos: um Ford Fiesta e uma Toyota Hilux, de outros proprietários.

O crime teria sido cometido após uma discussão entre Fabiano e Diego em uma chácara, no bairro Santa Emília.

