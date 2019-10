Após bebê de 1 ano ser internada por suspeita de overdose, mãe responderá em liberdade

Uma mulher de 22 anos foi presa na tarde de segunda-feira (21) em Dourados, após sua filha de um ano, ter sido internada por suspeita de overdose. Após a prisão, a mulher foi liberada e responderá pelos crimes de lesão corporal culposa, negligência e posse de drogas para consumo, em liberdade. Às autoridades, a mãe confessou ser usuária de drogas.

A criança foi levada pela própria mãe a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), passando mal, agitada, chorando e babando. Equipes da UPA acionaram a Guarda Municipal, que fazia ações preventivas, e viram o estado da bebê.

Ao ser questionada, a mulher disse que a criança abriu sua bolsa, encontrou uma pedra de crack e começou a chupar o ilícito. Isso tudo ocorreu, de acordo com a mãe, enquanto ela estava dormindo. Ao acordar, viu a filha chupando o entorpecente, que começou a passar mal logo em seguida, fato que fez com que a mãe a levasse até o hospital. A mãe foi apreendida com uma porção do produto e encaminhada à delegacia local, onde foi liberada e responderá em liberdade.

O Conselho Tutelar acompanhou o caso e a mãe perdeu provisoriamente a guarda da filha, que ficou aos cuidados da avó paterna, após ter recebido alta do hospital.

