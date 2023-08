Após bebedeira e consumo de drogas, grupo briga e se esfaqueia no Santa Mônica

Uma briga generalizada terminou com três pessoas esfaqueadas na madrugada deste sábado (26), na rua Lucia Helena Coelho Maimone, após ingerirem álcool e fazerem uso de cocaína.

A Polícia Militar foi acionada no UPA Santa Mônica onde recebeu a informação de que duas pessoas deram entrada com ferimentos de faca, quando uma terceira vítima, identificada como Rodrigo de 28 anos, confessou ter sido o autor das facadas nas vítimas internadas.

Nesse momento, um quarto envolvido, identificado como João Alessandro, chegou ao local e contou que tudo começou com uma discussão de vizinhos na frente da casa dele, depois de passarem o dia bebendo e utilizando drogas, e em certo momento verificou que sua esposa, Tereza estava ferida, logo ele pegou uma faca e desferiu golpes contra Rodrigo.

Diante da situação, Claudenizo de 37 anos tentou separar a briga e acabou sendo esfaqueado por Rodrigo, sendo que um pedaço da lâmina foi encontrada ainda no corpo de Claudenizo.

Tereza teve um corte no tórax do lado direito e levou oito pontos. Rodrigo foi atendido também com uma perfuração no tórax lado direito e levou cinco pontos, os dois foram transferidos para a Santa Casa, enquanto Claudenizo permaneceu no UPA, todos sem risco de morte.

Já João Alessandro, recebeu voz de prisão, pois estava com um mandado de prisão em aberto. O caso foi registrado na Depac Cepol como lesão corporal dolosa.

