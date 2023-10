Após bebedeira, homem atira dentro de casa e agride companheira em Dourados

Depois de passar o dia inteiro bebendo com a companheira, um homem de 45 anos que não teve a identidade divulgada, acabou agredindo a mulher na noite de ontem (13), dentro da residência no Parque Alvorada em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela vítima de 35 anos, ela e o rapaz convivem há aproximadamente seis meses e ontem, por volta de 21h, após algumas brincadeiras entre ambos, o suspeito teria passado a ofender a mulher verbalmente.

Com medo das atitudes do companheiro, a mulher mandou mensagem à irmã, que acionou a polícia. Ao saber o que a vítima tinha feito, o autor sacou a pistola e fez um disparo contra a parede de um dos cômodos da casa. Em seguida, desferiu um soco e tapa no rosto da vítima, antes de fugir.

As equipes da PM fizeram rondas pela região, mas o rapaz não foi encontrado. A mulher se deslocou à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e o caso acabou registrado como disparo de arma de fogo e lesão corporal dolosa (violência doméstica), onde será investigado.

Os policiais militares da Rádio Patrulha e da Getam (Grupo Especial Tático de Motos) encontraram uma cápsula de pistola 9mm deflagrada após disparo contra uma parede da casa.



