Após beber em bar, homem é agredido a pauladas e pede ajuda no Bombeiros no Tijuca

Um homem, de 56 anos, procurou o quartel do Corpo de Bombeiros na região do Tijuca para pedir socorro após ser agredido a pauladas por um desconhecido, na madrugada desta sexta-feira (14), durante uma bebedeira em um bar de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi atendida inicialmente pelo guarda patrimonial, já que a guarnição do quartel estava em outra ocorrência. A Polícia Militar foi acionada para acompanhar o desfecho da situação.

O homem relatou que estava bebendo com um grupo de pessoas no bairro Tijuca, mas em determinado momento começou uma discussão e um desconhecido pegou um pedaço de madeira e foi para cima da vítima, que tentou se defender tirando uma faca de sua cintura.

Porém, a vítima acabou levando dois golpes, na cabeça e nas mãos, que o fez cair e após a confusão, procurar por ajuda no quartel dos bombeiros. Outra equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e fez o resgate do homem, que foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

Ele foi orientado a procurar a delegacia do Tijuca para registrar com maiores detalhes o fato. O caso foi tratado como lesão corporal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

