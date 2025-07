Mulher fica em estado grave ao ser esfaqueada várias vezes no Parque do Lageado

Jovem, de 22 anos, foi socorrida com várias perfurações pelo corpo e na cabeça e em estado grave nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (28), no Parque do Lageado, em Campo Grande. Ela foi esfaqueada enquanto bebia com outras pessoas.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a situação teria acontecido na Rua Segismundo Tavares de Santana, quando populares encontraram a vítima com vários ferimentos e ensanguentada.

A Polícia Militar esteve pelo local e conversou com algumas pessoas que relataram não presenciar a dinâmica dos fatos, contudo, disseram que a vítima estava com eles bebendo, quando em determinado momento, se afastou do grupo.

Diante da ausência, ao procurarem pela jovem, os populares encontraram ela com os ferimentos. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e verificou perfurações nos dois braços, a escápula esquerda e um ferimento na cabeça.

Ela foi encaminhada para a Santa Casa e em razão do estado de embriaguez, não foi possível coletar detalhes sobre os fatos. Populares, que também estavam embriagados, contaminaram a cena do crime e por isso, não houve acionamento da Polícia Científica.

O caso foi levado a Polícia Civil e registrado como tentativa de homicídio.

