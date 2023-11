Após beber, homem bate em poste e derruba energia da vizinha com carro alugado em Ribas

Sarah Chaves, com informações do Notícias do Cerrado

Um homem de 36 anos, que dirigia um veículo Volkswagen Gol, foi preso em flagrante na noite de sábado (25), depois de bater contra um poste da rede de energia na Rua Sônia Aparecida Silva dos Reis, no Parque Estoril.

Moradores relataram que estavam em casa, quando por volta das 20h30, ouviram uma explosão e, em seguida, a energia foi interrompida. Quando saíram para ver o que tinha acontecido, visualizaram o poste com transformador, partido ao meio em cima do carro que arrastava toda a rede de alta tensão, fios de telefone e internet.

O Corpo de Bombeiros foi acionado bem como também do SAMU. O condutor fugiu após o acidente, colocando a própria vida em risco, no entanto, os policiais militares descobriram, que o condutor do Gol se escondeu na casa de um vizinho.

Após ser localizado, a Polícia Militar relatou que o homem apresentava escoriações e lesões no braço direito. Questionado se tinha ingerido bebida alcoólica, o condutor respondeu que sim. Apesar de ter aceitado passar pelo teste do bafômetro, este não foi realizado, pois não tinha o aparelho no momento.

O veículo, que é alugado, e estava a serviço de uma empresa de engenharia, está com a documentação em dia e foi entregue para colaboradores. O homem foi preso por “conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substancia psicoativa que determine dependência”.

