Após briga de trânsito, empresário mata gari a tiros com a arma da esposa

O gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, foi morto a tiros após uma briga de trânsito em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O suspeito do crime, empresário René da Silva Nogueira Junior, de 47 anos, acabou sendo preso na segunda-feira (11).

Segundo a PMMG (Polícia Militar de Minas Gerais), o crime ocorreu por volta das 9h00, na Rua Modestina de Souza, bairro Vista Alegre. Laudemir trabalhava na coleta de resíduos quando um veículo BYD de cor cinza parou no sentido contrário ao caminhão e o condutor se irritou, alegando que o veículo atrapalhava o trânsito. Armado, ele apontou a arma para a motorista do caminhão e ameaçou “dar um tiro na cara” dele.

Testemunhas relataram que, ao ultrapassar o caminhão, René desembarcou com a arma em punho, deixou o carregador cair, recolocou-o, fez o manejo e disparou contra Laudemir. O disparo atingiu a região das costelas do lado direito, atravessou o corpo e se alojou no antebraço esquerdo.

A vítima foi socorrida com sinais vitais ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu momentos depois por hemorragia interna, segundo a médica responsável pelo atendimento. No local, a perícia recolheu um cartucho intacto e outro deflagrado, ambos calibre .380. Câmeras de segurança não foram encontradas na área para auxiliar na investigação.

Horas após o crime, René foi localizado e preso pela polícia em uma academia. A PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais) informou que ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de ameaça e homicídio qualificado, por motivo fútil e uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Três testemunhas foram ouvidas e reconheceram o suspeito, encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A corporação também informou que a Corregedoria-Geral instaurou procedimento disciplinar e inquérito para apurar a conduta de uma delegada que possui vínculo pessoal com o investigado.

