ApÃ³s briga em Jardim, rapaz Ã© internado com afundamento de crÃ¢nio na Santa Casa

Rapaz, de 26 anos, com lesões e um afundamento de crânio, foi internado na Santa Casa de Campo Grande na madrugada desta segunda-feira (17). Ele teria se envolvido em uma briga na cidade de Jardim e veio transferido para a capital.

A Polícia Militar esteve no hospital após ser chamada pela equipe médica e por lá, soube que a vítima estava com um corte no calcanhar esquerdo e supercílio direito causado por ferimento de arma branca - objetos perfurocortantes.

Segundo o boletim de ocorrência, ele também já havia sido diagnosticado com um afundamento de crânio.

A médica que atendeu o rapaz, explicou para a Polícia Militar que antes da internação, a vítima contou que foi lesionado durante uma briga de rua na cidade de Jardim.

A vítima estava na ala vermelha da Santa Casa e inconsciente.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

