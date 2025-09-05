Após briga, homem espanca e morde esposa durante cárcere privado em Dourados

Uma jovem, de 24 anos, foi mantida em cárcere privado pelo marido após uma briga ocorrida na tarde de quinta-feira (4), em Dourados. O suspeito foi preso em flagrante.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, a vítima estava sendo mantida em cárcere privado dentro de casa, na Aldeia Bororó. Ela explicou que durante a madrugada de ontem, teve uma briga com o companheiro.

Por conta disso, foi agredida com socos no rosto, enforcada e mordida em várias partes do corpo. Na sequência, o autor a impediu de deixar o imóvel.

Porém, durante um descuido do suspeito, a jovem conseguiu fugir pela manhã e pedir socorro à mãe. No entanto, o homem foi até o local e fez novas ameaças de morte contra a vítima.

Após o caso ser denunciado às autoridades, o homem acabou sendo preso e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado em flagrante pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal e ameaça.

