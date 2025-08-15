Após brigar com a mulher, homem é espancado por grupo de 20 pessoas no Centro Oeste

Homem, de 37 anos, foi espancado por cerca de 20 de pessoas e encontrado coberto de sangue, na noite desta quinta-feira (14), no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.
Segundo consta no boletim de ocorrência, uma testemunha relatou que a vítima estava ingerindo bebida alcoólica e em determinado momento brigou com a companheira.
Porém, vendo a situação, um grupo de 20 pessoas interviram no caso e passaram a agredir o homem com pedaços de pau, pedras e tijolos.
Ele ficou coberto de sangue no rosto e nos braços. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e o encaminhou para a Santa Casa. O homem estava sob efeito de álcool. A mulher agredida por ele não foi localizada.
O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.
