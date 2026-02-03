Após brigar com dono de conveniência, cliente é morto a tiros em Rio Brilhante

Renato Aparecido da Silva Coelho, de 57 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo durante a noite desta segunda-feira, dia 2, em frente a uma conveniência, na Avenida Lourival Barbosa, em Rio Brilhante - a 160 quilômetros de Campo Grande.

Ele se envolveu em uma briga com o proprietário do estabelecimento e foi atingido por três disparos: dois no tórax e um no pescoço. O tiros teriam sido disparados pelo dono da conveniência.

Segundo detalhes do portal Rio Brilhante em Tempo Real, a motivação para a briga e o assassinato estão sendo apuradas pelas autoridades.

Imagens de câmera de segurança recolhidas pela Polícia Civil apontam que tanto a vítima, quanto o suspeito, iniciaram uma briga e logo na sequência, acontece os disparos.

O suspeito fugiu do local e não foi localizado. Testemunhas disseram que Renato estava com um simulacro de arma de fogo enquanto permaneceu no estabelecimento.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe. O caso é investigado como homicídio simples.

