Menu
Menu Busca terça, 03 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Após brigar com dono de conveniência, cliente é morto a tiros em Rio Brilhante

A motivação para a confusão e o assassinato estão sendo apuradas pelas autoridades

03 fevereiro 2026 - 10h23Luiz Vinicius
Homem foi morto na calçada da conveniênciaHomem foi morto na calçada da conveniência   (Rio Brilhante em Tempo Real)

Renato Aparecido da Silva Coelho, de 57 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo durante a noite desta segunda-feira, dia 2, em frente a uma conveniência, na Avenida Lourival Barbosa, em Rio Brilhante - a 160 quilômetros de Campo Grande.

Ele se envolveu em uma briga com o proprietário do estabelecimento e foi atingido por três disparos: dois no tórax e um no pescoço. O tiros teriam sido disparados pelo dono da conveniência.

Segundo detalhes do portal Rio Brilhante em Tempo Real, a motivação para a briga e o assassinato estão sendo apuradas pelas autoridades.

Imagens de câmera de segurança recolhidas pela Polícia Civil apontam que tanto a vítima, quanto o suspeito, iniciaram uma briga e logo na sequência, acontece os disparos.

O suspeito fugiu do local e não foi localizado. Testemunhas disseram que Renato estava com um simulacro de arma de fogo enquanto permaneceu no estabelecimento.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe. O caso é investigado como homicídio simples.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Polícia
Homem é preso por extorquir mãe e ameaçar avó de 103 anos
Jovem é preso por bater na namorada de 17 anos em Rio Verde
Polícia
Jovem é preso por bater na namorada de 17 anos em Rio Verde
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem é agredido e perde carro da mãe após encontro com desconhecido em MS
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado morto em banco traseiro de carro em Campo Grande
O caso aconteceu na manhã desta terça-feira
Polícia
Homem morre eletrocutado ao ligar bomba d'água as margens do Rio Miranda
Carga irregular de mounjaro, perfumes e eletrônicos é apreendida em rodovia de Dourados
Polícia
Carga irregular de mounjaro, perfumes e eletrônicos é apreendida em rodovia de Dourados
Morte aconteceu em uma conveniência
Polícia
VÍDEO: Câmera flagra discussão e tiros que mataram homem em Rio Brilhante
Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo
Polícia
Criança procura delegacia, denuncia agressões e mãe é presa em Ribas do Rio Pardo
Quantia apreendida na casa de um dos suspeitos
Polícia
Acusados de aplicar golpe de R$ 5 milhões em empresa da Capital são alvos de operação
Operação acontece em Campo Grande
Polícia
PF tenta coibir comercialização ilegal de remédios para emagrecimento na Capital

Mais Lidas

Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Hélio estava escondido com forte armamento e era acusado de vários crimes
Polícia
Chefão de facção catarinense, 'GG' é preso escondido em 'bunker blindado' em Ponta Porã
Unidade de Pronto Atendimento da Moreninha
Polícia
Rapaz sofre tentativa de homicídio e opta por não passar detalhes a PM na Moreninha
Moradia popular
Cidade
EMHA convoca suplentes para 30 apartamentos no Jardim Antártica