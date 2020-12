Após buscas, casal da Bahia é preso em hotel na Capital

Durante abordagem a pessoas suspeitas em um bar no bairro Jardim Los Angeles na terça-feira (2), equipe de policiais civis identificaram um homem em posse de um revólver calibre 38. Ele confessou que havia adquirido a arma como forma de quitar dívidas de uma pessoa que lhe devia. Durante entrevista com outro abordado, ele confirmou que havia vendido uma pistola calibe 9mm no domingo (29) para um homem, em um hotel na Avenida Afonso Pena. No local a equipe constatou que o casal era da Bahia e o homem tinha passagem pelo crime de homicídio.

Os investigadores foram até o local e abordaram um casal, que informou ser da Bahia e que estavam em Campo Grande para abrir uma oficina de motocicletas. O homem confessou ter adquirido a pistola no final de semana, e disse que seria usada para sua segurança pessoal. A arma foi localizada em uma mala, juntamente com um carregador, com 13 munições.

Com eles foi encontrado ainda a quantia de R$ 9.150,00 e com o homem que teria vendido a pistola, outros R$ 2.886,00.

Os envolvidos foram conduzidos e apresentados à Autoridade Policial da Depac Cepol, onde foram autuados em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo.

