Após dirigir bêbado e capotar Ônix, vendedor paga fiança de R$ 3 mil em Campo Grande

Vendedor, de 40 anos, preso por dirigir embriagado e capotar seu Chevrolet Ônix ao tentar uma ultrapassagem na Avenida Gury Marques, na madrugada deste sábado (15), em Campo Grande, pagou uma fiança de R$ 3 mil e foi liberado da delegacia.

Ele havia sido preso por dirigir com a capacidade psicomotora alterada em razão do álcool. Ele colidiu contra um veículo, também Chevrolet Ônix, que era conduzido por um analista de recursos humanos, de 31 anos, morador de Dourados e retornava de viagem de Santa Catarina.

O vendedor, mesmo apresentando sinais de embriaguez, recusou fazer o teste do bafômetro e disse que havia ingerido cinco latas de cerveja enquanto esteve em uma boate. O termo de constatação foi feito pelo Batalhão de Trânsito no momento do acidente.

Conforme o boletim de ocorrência, Ônix branco seguia no sentido centro ao bairro pela Gury Marques quando, ao tentar fazer uma ultrapassagem, acabou acertando a traseira de um carro do mesmo modelo. Por conta da colisão, ele capotou o veículo.

Como estava sem condições de circular, o Ônix branco acabou sendo guinchado ao ser entregue para uma testemunhas devidamente habilitada que não havia consumido bebidas alcoólicas. O outro veículo foi liberado para o motorista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para tentar socorrer as vítimas, mas as mesmas recusaram atendimento.

