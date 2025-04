Após comer e beber em bar, homem diz não ter dinheiro para pagar a conta e é preso em MS

Homem, de 35 anos, foi preso após tentar dar calote em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Oito, na região central de Chapadão do Sul. O caso aconteceu durante a noite de segunda-feira (31).

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para ir até o estabelecimento, onde o autor contou, após beber e comer, que não teria dinheiro para pagar seu consumo.

Porém, como ele passou um certo tempo no local ingerindo bebida alcoólica e comendo as porções do bar, ficou evidenciado que ele não tinha a intenção de pagar.

Por conta disso, ele foi encaminhado para delegacia de polícia para as devidas providências. O caso foi registado como outras fraudes e será investigado pelas autoridades.

