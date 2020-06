Após dar carona, homem tem carro roubado e escapa ao pular de porta-malas

Um homem, 41 anos, sofreu um sequestro durante um assalto, ele foi preso dentro do porta-malas de seu carro e teve sua perna espetada várias vezes por uma faca. O crime ocorreu na noite desta sexta-feira (5), após ele ter dado uma carona para uma mulher na Avenida Costa e Silva em Campo Grande.

De acordo com a vítima, como relato no registro policial, ela seguia pela avenida em seu veículo, quando decidiu dar carona para uma mulher, poucos metros depois ele teria estacionado e então o roubo foi anunciado. O motorista não explicou o motivo da carona ou de ter parado o carro.

Ao estacionar, dois homens o abordaram utilizando uma faca e anunciaram o assalto, ele colocaram uma faca no pescoço da vítima e depois fizeram com que ela entrasse no porta malas do carro.

Um dos autores seguiu dirigindo o veículo, enquanto o outro ficava espetando a perna da vítima com uma faca pedindo dinheiro. Ele relata que em determinado momento conseguiu abrir o porta-malas e saltar do veículo, segundo a vítima a mulher presenciou todo o crime.

O caso foi registrado como roubo majorado na Polícia Civil de Campo Grande.

