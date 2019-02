Após debochar em velório, homem é agredido por familiares do falecido

Luiz Estevão, 56 anos, foi agredido enquanto estava no velório de um conhecido, na tarde desta sexta-feira (22), no cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande. O homem teria “debochado” da situação e foi agredido por familiares do falecido.

Segundo o boletim de ocorrência, Luiz teria ido ao velório do pai de Gilmar Marques dos Santos, 31 anos, quando em determinado momento, o homem teria debochado da situação. O filho fico intrigado com a falta de respeito da vítima com os familiares do falecido e o questionou sobre o ocorrido, que acabou se desentendo com o autor.

Já no cemitério, a vítima ainda continuou criando situações desrespeitosas e Gilmar pegou uma lixeira e jogou em cima do homem. Após a agressão familiares acionaram a polícia e os envolvidos foram prestar esclarecimentos sobre o fato.

