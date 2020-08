Queiroz é conduzido para cadeia, após decisão judicial

Flávio Veras, com informações do G1

Fabrício Queiroz deixou sua casa, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira (14), para fazer um exame médico que já havia sido determinado pelo Tribunal de Justiça do Rio, segundo o advogado. Na última quinta (13), o ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que revogou a prisão domiciliar dele e de sua mulher, Márcia Aguiar.

Segundo informações do site G1, o ex-assessor saiu de casa, na Taquara, às 10h20, com um carro oficial do poder judiciário. Por volta das 12h, Queiroz chegou a uma clínica privada na Barra da Tijuca. Ele retornou para casa ao 12h15 e, em seguida, o carro do Tribunal de Justiça também deixou o local.

O ministro determinou que o Tribunal de Justiça do Rio analise, com urgência, a situação dos dois. Enquanto isso, fica restabelecida a ordem de prisão de Queiroz e Márcia em regime fechado.

A defesa de Queiroz informou que recebeu com surpresa a decisão do ministro e que está tomando todas as medidas legais para revertê-la, pelo risco que existe à saúde dele e de sua mulher em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Segundo a defesa, eles fazem parte de grupo de risco.

Queiroz é apontado pelo Ministério Público como operador financeiro do esquema das "rachadinhas" na Assembleia Legislativa do Rio De Janiero.

Deixe seu Comentário

Leia Também