Após acompanhar amiga até em casa, homem é atacado a pauladas por trio no Tiradentes

Homem, de 51 anos, foi agredido a pauladas e chutes por pelo menos três jovens na madrugada desta quarta-feira (18), após acompanhar uma amiga até a casa dela, na região do Tiradentes, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima relatou que havia deixado a amiga na casa dela, próximo a um atacadista, quando na volta foi abordado por cerca de três suspeitos que começaram a agredi-lo.

O homem foi agredido com pauladas na cabeça e chutes na região das costas. A Polícia Militar compareceu ao local do fato e conversou com a vítima, que não soube explicar quem seriam os autores, tampouco a motivação para as agressões.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas diante da demora, os próprios policiais prestaram apoio e conduziu a vítima até o CRS (Centro Regional de Saúde) e ficou sob cuidados da equipe médica. O homem estava com um corte na cabeça e hematomas pelas costas.

O caso foi registrado como lesão corporal na delegacia de plantão.

Deixe seu Comentário

Leia Também