Após deixar passageira, motociclista de aplicativo é assaltado no Nova Campo Grande

Um motociclista de aplicativo, de 43 anos, foi assaltado por dois ladrões assim que deixou uma passageira em sua residência na noite desta quarta-feira (31), na região do Nova Campo Grande, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima aceitou uma corrida e deixou a passageira na rua Sessenta e Oito, quando ao sair do local, foi abordado por dois indivíduos, um deles armado com um revólver.

Um dos ladrões desceu e disse para o motociclista "coloca no pezinho e não tira nada não". A vítima saiu da motocicleta, abaixou a cabeça e entregou o veículo para os ladrões, que empreenderam fuga.

Segundo o motociclista, os ladrões são magros, morenos, o piloto possui uma tatuagem na mão desenho de uma flor.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro como roubo majorado e roubo pelo concurso de pessoas.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também