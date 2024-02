Após denúncia, jovem é preso em flagrante vendendo drogas em Dourados

Após denúncia à Polícia Civil de Dourados, o jovem Gabriel Mendes da Silva, de 21 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (8), em um ponto de vendas de drogas no bairro Vila Cachoeirinha, portando entorpecente. As informações são do Dourados News.

Segundo a polícia, o Setor de Investigações Gerais (SIG) recebeu a denúncia e passou a monitorar a residência, localizada na Rua Deolinda da Conceição, o que resultou na abordagem de Gabriel.

No imóvel foram encontradas 20 gramas de pasta base de cocaína e uma balança de precisão em uma escrivaninha.

Gabriel foi encaminhado para a delegacia e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

