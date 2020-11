Após denúncias, ‘Boca de Fumo’ é fechada; seis crianças estavam no local

Na madrugada deste domingo (8), após denúncias, policiais militares da equipe de Força Tática do 13º Batalhão realizaram a prisão de duas mulheres pelo crime de tráfico de drogas, em Paranaíba. A equipe de Força Tática intensificou o policiamento na Rua Joaquim Barbosa de Freitas, região central do município, onde supostamente estaria acontecendo o tráfico de drogas, em uma residência.

Os policiais passavam pelo local denunciado quando avistaram duas pessoas em atitudes suspeitas. Um homem fugiu rapidamente numa bicicleta ao perceber a aproximação policial e uma mulher, de 18 anos, jogou um pequeno objeto sobre o telhado da casa vizinha e tentou entrar para a residência, mas foi abordada.

A equipe policial procurou o objeto jogado no telhado e constatou que se tratava de um invólucro de plástico, contendo seis trouxinhas de substância do tipo crack (0,9g). Diante do flagrante, a mulher confessou que tinha acabado de vender quatro trouxinhas da mesma droga para o indivíduo que fugiu do local. Foi encontrada a quantia de R$ 59 reais em diversas cédulas no bolso dela.

Além disso, os policiais realizaram busca na casa e encontraram a proprietária da residência, uma mulher de 20 anos, e seis crianças que possuem idades entre dois e sete anos. Foram encontradas mais três trouxinhas de maconha (7,3g) e mais R$ 97 reais em dinheiro no local.

As duas mulheres foram presas por tráfico de drogas e encaminhadas, juntamente com a droga apreendida, para a delegacia de Polícia Civil.

