Após desaparecer em Campo Grande, Ewanderson volta para casa: 'Ele chegou e está bem'

Após dias desaparecido, Ewanderson Nakashima da Silva, de 29 anos, voltou para a casa durante a tarde desta terça-feira (18), em Campo Grande. Ele estava sumido desde a noite de sábado (15), quando saiu do serviço por volta das 22h20.

Para o JD1, a esposa do rapaz, Maria Do Carmo Hiran De Moraes, detalhou que ao chegar o marido estava bastante ‘agitado e desnorteado’. “Ainda não tive tempo de falar com ele. Temos filhas pequenas e as crianças ficaram muito alvoroçadas quando viram o Ewanderson, estão em cima dele”, detalhou.

Saiba Mais Polícia Viu o Ewanderson? Trabalhador some ao sair do serviço em Campo Grande

Ainda assim, ela agradeceu a quem contribuiu para que o companheiro retornasse para casa. “Ele chegou e está bem. Graças a todo mundo que ajudou, ele está em casa”, finalizou.

Sumiço - Ewanderson desapareceu após sair do serviço durante a noite de sábado (15), nas intermediações do Shopping Campo Grande.

O trabalhador usava calça jeans, camiseta preta e tênis preto quando saiu da empresa. Casada há 10 anos com Ewanderson, Maria havia detalhado que o homem não tem amigos para onde iria ficar tanto tempo sem dar notícias.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Viu o Ewanderson? Trabalhador some ao sair do serviço em Campo Grande

Deixe seu Comentário

Leia Também