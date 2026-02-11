Após descobrir que era amante, mulher sofre ameaça de vereador em Glória de Dourados

O vereador José Roberto das Neves, o “Beto dos Oitenta”, é investigado por violência doméstica contra mulher em Glória de Dourados. O caso foi registrado na Polícia Civil e a vítima solicitou medidas protetivas de urgência em desfavor do parlamentar.

De acordo com as informações apuradas pelo JD1 Notícias, o caso envolve um suposto relacionamento extraconjugal mantido pelo vereador. A mulher afirma que iniciou o relacionamento porque o parlamentar teria garantido a ela que era solteiro.

No entanto, ao descobrir que o parlamentar era casado, a mulher decidiu encerrar o relacionamento. A partir desse momento, conforme relato registrado na ocorrência, o acusado não teria aceitado o fim da relação e teria passado a ameaçá-la, inclusive com supostas ameaças de morte, o que teria causado medo à vítima. Diante da situação, ela procurou a Polícia Civil e solicitou medidas protetivas de urgência.

Ainda segundo as informações recebidas pela reportagem, um filho do parlamentar também teria feito ameaças contra a vítima. No âmbito judicial, já houve decisão determinando medidas protetivas.

A Justiça proibiu José Roberto das Neves de se aproximar da vítima e de manter qualquer tipo de contato com ela, inclusive por telefone, mensagens ou redes sociais. O vereador também foi formalmente advertido de que, em caso de descumprimento de qualquer uma das determinações impostas, poderá ter a prisão preventiva decretada.

Outro Lado - O JD1 Notícias tentou contato com a Câmara Municipal de Glória de Dourados para obter um posicionamento do vereador sobre as acusações. No entanto, a reportagem não conseguiu completar a ligação para o telefone institucional da Casa de Leis.

Também foi tentado contato com a Presidência da Câmara para saber se será instaurada apuração interna sobre o caso, porém igualmente não houve êxito em estabelecer comunicação. O espaço segue aberto para manifestação do parlamentar, de sua defesa ou da Mesa Diretora.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também