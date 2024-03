ApÃ³s desconfiar de 'sumiÃ§o' mÃ£e encontra filho morto na cama

Uma mulher se deparou com uma das piores cenas possíveis ao ir acordar o filho na tarde de Sexta-Feira Santa (29), quando encontrou ele morto sobre a cama na residência onde moram na Vila Carvalho.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe relatou que o filho chegou em casa por volta das 21h de quinta-feira, dizendo que estava cansado e ia dormir, e como era de costume ele chegar cansado, entrar para o quarto e falar que não queria ser incomodado, a mesma achou normal e foi dormir.

No entanto, após passar das 14h do dia seguinte, e o filho não aparecer para almoçar, a mãe achou estranho e foi até o quarto, onde a porta estava fechada, mas não trancada. Ao entrar no quarto, Eva viu o corpo de seu fiho sobre a cama, de bruços, tentou chama-lo e notou que o corpo estava frio e sem sinais vitais.

Nervosa ela chamou por vizinhos, sendo que um deles é socorrista e chegou a verificar a pulsação da vítima, confirmando que ele já estava sem sinais. Uma equipe do Samu foi acionada e declarou o óbito.

De acordo com a mãe, o filho era hipertenso e fazia uso de bebidas alcoólicas. Sem sinais de lesão no corpo ou arrombamento na porta do quarto, o caso foi registrado na Depac Cepol como morte a esclarecer.

