Após desentendimento com vigilantes, homem é esfaqueado no tórax no Piratininga

Um homem de 38 anos foi perfurada no peito e no braço com golpes de faca na manhã deste sábado (3), em frente a uma conveniência na rua Anchieta na Vila Piratininga.



De acordo com a ocorrência registrada na Depac Cepol, a Polícia Militar foi acionada na Santa Casa, onde a vítima estava após passar por avaliação médica. Ele relatou que "teria tirado satisfação" com dois vigilantes que fazem a guarda de algumas residências do bairro, suspeitando que os mesmos estão passando informações sobre a rotina dos moradores.



Depois do episódio, a vítima foi para uma conveniência, onde fez uso de bebidas alcoólicas, e depois de entrar no carro para ir embora foi abordado por dois motociclistas, quando um deles fez menção de estar armado e o outro desferiu dois golpes de faca contra a vítima dizendo "ISTO É PARA VOCÊ SABER COM QUEM ESTA MEXENDO", conforme relatado aos policiais.



Os ataques perfuraram o braço esquerdo o tórax da vítima com uma faca de aproximadamente 30 centímetros.



Socorrido para a Santa Casa, o homem passou por avaliação médica e o caso foi registado na Depac Cepol como tentativa de homicídio.

Deixe seu Comentário

Leia Também