Após desentendimento em conveniência, homem é ferido a tiros no Parati

Homem, de 42 anos, foi ferido com um tiro na perna no final da noite deste domingo (12) logo após ter um desentendimento com uma pessoa em uma conveniência na rua Ezequiel Ferreira Lima, no região do Conjunto Parati, em Campo Grande. Ele chegava em sua residência quando sofreu o atentado.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, a vítima estava no estabelecimento e em determinado momento, se desentendeu com um desconhecido e logo após, foi embora.

Porém, próximo de sua residência, o homem foi abordado por um veículo com pelo menos dois ocupantes e um deles, atirou em sua direção e um dos disparos atingiu a perna da vítima. Sem acionar socorro ou Polícia Militar, a vítima buscou atendimento no CRS (Centro Regional de Saúde) do Aero Rancho.

Ainda conforme o registro policial, a vítima não soube identificar quem seria o autor dos disparos. A equipe médica orientou a transferência do homem para a Santa Casa para melhor avaliação clínica.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

