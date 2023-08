Após desentendimento, homem é esfaqueado em cozinha de hotel em Camapuã

Um homem, de 47 anos, acabou esfaqueado após uma confusão dentro da cozinha de um hotel na cidade de Camapuã, a 144 km de Campo Grande, neste sábado (26). As informações são do Dourados News.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem estava hospedado em um hotel e se preparava para uma refeição na cozinha comum do hotel, quando acabou se desentendendo com o autor do crime.

Após o desentendimento, o homem acabou sendo pego de surpresa com um golpe de faca no peito.

Uma testemunha que presenciou a agressão acionou o socorro.

A vítima chegou a ser socorrida até um hospital da cidade, porém precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande devido os ferimentos.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, na Capital.

