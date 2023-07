Após discussão em bar, mulher é assassinada com várias facadas no Itamaracá

Akylla Jeylosana Oliveira Bessa, de 36 anos, foi assassinada com vários golpes de facas por um jovem, de 23 anos, identificado apenas como Luan, na madrugada desta segunda-feira (31), após uma confusão em um bar na rua Clodomiro Oliveira Bastos, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

A vítima teria vindo a óbito após receber ao menos cinco facadas na região da nuca e demais partes do pescoço. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas diante da gravidade, Akylla não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, uma testemunha explicou que estava no estabelecimento bebendo com a mulher, quando ela e Luan teriam começado uma discussão. Em determinado momento, o suspeito deixou o local, mas retornou armado com uma faca.

Próximo da vítima, Luan teria dito a frase "fala agora o que me falou naquela hora" e na sequência, desferido os cinco golpes contra Akylla, que caiu no chão e ficou agonizando, vindo a óbito minutos depois. O jovem deixou o local e a faca utilizada no crime não foi localizada.

A Polícia Militar, além do Corpo de Bombeiros, compareceram no local para tentar encontrar o suspeito. Uma equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) também foi acionado e manteve as diligências na tentativa de encontrar Luan.

O caso foi registrado como homicídio simples e será investigado pela Polícia Civil.

