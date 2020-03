Após discussão, homem agride e enforca a própria mãe

Marcelo Carlos dos Santos, 33 anos, foi preso por violência doméstica após agredir a própria mãe de 54 anos, por causa de comida em um apartamento na zona Oeste de Três Lagoas.

O caso aconteceu na última terça-feira (17), a vítima contou à Polícia Militar que estava em casa quando Marcelo chegou e iniciou uma discussão com a mãe por causa de comida, após alguns momentos de briga o autor atacou a mãe segurando-a pelo pescoço, jogou ela no chão e começou a enforcá-la.

A filha do agressor uma menina de 10 anos, que vive com a avó, pulou a janela do apartamento gritando por socorro, os vizinhos que ouviram, ligaram para a PM que foi até o local e encontrou o agressor escondido entre os dois apartamentos.

O autor foi preso em flagrante, a vítima foi levada para a Delegacia de Pronto Atendimento de Três Lagoas onde passou por exames de corpo de delito, e através dos hematomas ficou evidente as agressões.

O rapaz se encontra preso a disposição da Justiça, para uma audiência de custódia.

