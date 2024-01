Após discussão, homem lança pedra e mata desafeto com um golpe em Mundo Novo

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante pela na noite dessa sexta-feira (5), pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Mundo Novo, em ação conjunta com a Polícia Militar.

O autor matou com uma pedrada, a vítima de 53 anos, no bairro Fleck em Mundo Novo, depois de uma discussão ainda dentro da residência da vítima.

O desentendimento evoluiu para vias de fato e os dois correram para fora da casa, momento em que o autor se apossou de uma pedra e atirou contra a vítima.

A vítima foi atingida na região da cabeça e caiu no chão, vindo a óbito no local. O autor fugiu em seguida.

Uma equipe de investigadores acompanhada do delegado de polícia, compareceu ao local e identificou o autor e iniciou as buscas para localizá-lo.

Pouco tempo depois, uma equipe mista de policiais civis e militares encontrou o homem em um acampamento da cidade. Ele ainda tentou fugir, pulando em diversos quintais de residências, mas acabou capturado e preso.

