Após discussão, mulher xinga esposa de ex-marido de “preta chifruda”

Um homem, 36 anos, procurou a polícia após ter sido ameaçado de morte por sua ex-mulher, após uma discussão, a autora também teria chamado a atual esposa da vítima de “preta chifruda”. O caso aconteceu nesta segunda-feira (22), em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatar ter discutido com sua ex-mulher através do celular, após a discussão ele começou a receber ameaças da autora.

“Você vai amanhecer com a boca cheia de formiga, e sua mulher é uma preta chifruda”, escreveu a ex-mulher em uma das mensagens enviadas. Com a ameaça, a vítima resolveu procurar a polícia.

O caso foi registrado como ameaça a e injuria na delegacia de Polícia Civil.

