Após discussão no trânsito, motorista inicia perseguição e apanha no Noroeste

Uma discussão no trânsito acabou com um homem sendo agredido por um grupo de pessoas na manhã deste domingo (13), no Jardim Noroeste.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima de 23 anos pegou o carro do irmão emprestado para ir na conveniência comprar cerveja, mas teve uma discussão no semáforo do cruzamento da rua Vaz de Caminha com rua Piraputanga e foi atrás do desconhecido para tirar satisfação.

Já durante uma nova discussão pela rua Vaz de Caminha próximo ao supermercado Santo Antônio, o rapaz de 23 anos foi abordado por cerca de dez indivíduos que começaram a agredi-lo com socos e chutes.

A vítima ficou com hematomas no rosto e no corpo e o veículo, um Ford Escort azul, também foi levado pelos agressores, sendo preciso chamar o Samu para atendimento.

O rapaz foi levado para uma unidade de saúde e posteriormente compareceu na delegacia informando que o veículo foi encontrado abandonado em uma rua no Jardim Noroeste. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac Cepol.

