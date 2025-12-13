Menu
Menu Busca sábado, 13 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Após discussão por ciúme, homem registra ocorrência por agressão e ameaça

O caso ocorreu no bairro Vila Neusa, na Capital

13 dezembro 2025 - 18h50Sarah Chaves
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa  

Um homem de 42 anos procurou a polícia após relatar ter sido agredido e ameaçado pela companheira, de 33 anos, durante uma discussão na noite de sexta-feira (12), no bairro Vila Neusa, em Campo Grande. Segundo ele, as agressões teriam sido motivadas por ciúmes e o deixaram ferido e com receio pela própria segurança e pela do filho.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem contou que, durante o desentendimento, foi mordido no braço direito e atingido com uma cotovelada na região da boca, o que causou uma lesão no lábio inferior. Ele relatou ainda que a companheira tomou seu celular de trabalho e o arremessou ao chão, quebrando a tela do aparelho.

Ainda conforme o registro, após o episódio, a mulher teria feito uma ligação telefônica em tom ameaçador, dizendo a frase “posso não estar com você, mas vai acontecer”, o que fez com que a vítima se sentisse intimidada. O homem afirmou temer por sua integridade física e também pela segurança do filho de 7 anos, fruto de outro relacionamento.

O comunicante informou à polícia que possui mensagens e vídeos que, segundo ele, comprovam as agressões relatadas e que podem ser apresentados às autoridades, caso sejam solicitados. No momento da confusão, a Polícia Militar foi acionada e esteve no local, sendo necessária a intervenção para que a mulher devolvesse documentos pessoais que estavam em sua posse.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, em Campo Grande.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suspeito cometia ato obsceno mesmo andando de moto
Polícia
Motociclista se masturba na rua e xinga mulheres e crianças em Ivinhema
Polícia Militar prendeeu as duas mulheres responsáveis pelo espaço
Polícia
Mulheres são presas por exploração sexual de adolescentes em Nova Alvorada do Sul
Imagem ilustrativa
Polícia
Casal destrói quarto durante briga e ainda quebra portão de motel em Campo Grande
Armamento usado no crime foi apreendido
Polícia
Rapaz foi morto em conveniência após 'desavenças e ameaças' com atiradores em Três Lagoas
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem é preso após atropelar pedestre e fugir em Campo Grande
Foto: Reprodução
Polícia
Vai um cheirinho? Dupla furta mais de R$ 2,6 mil em desodorante e acaba presa no Estrela do Sul
Daniel está internado na Santa Casa
Polícia
Estudante segue em estado gravíssimo após sobreviver a acidente na Av. Gunter Hans
Leonir foi preso pelo feminicídio da companheira
Polícia
Preso pelo feminicídio de Angela deixa hospital e vai para prisão em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Condutor embriagado provoca acidente e deixa motociclista ferido no Jardim Jacy
Criança é encontrada sozinha na rua após ser deixada sem supervisão em Campo Grande
Polícia
Criança é encontrada sozinha na rua após ser deixada sem supervisão em Campo Grande

Mais Lidas

Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande
O município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procura
Saúde
Capital oferece Implanon gratuito no SUS para mulheres de 18 a 49 anos
Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem sofre exposição de osso do crânio após ser agredido por pessoas no Los Angeles
A divulgação oficial dos nomes pré-selecionados ocorrerá no próximo sábado (13), durante o Natal na Praça Ary Coelho
Cidade
Divulgada lista de inscritos para 96 apartamentos no Jorge Amado; Confira