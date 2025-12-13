Após discussão por ciúme, homem registra ocorrência por agressão e ameaça

Um homem de 42 anos procurou a polícia após relatar ter sido agredido e ameaçado pela companheira, de 33 anos, durante uma discussão na noite de sexta-feira (12), no bairro Vila Neusa, em Campo Grande. Segundo ele, as agressões teriam sido motivadas por ciúmes e o deixaram ferido e com receio pela própria segurança e pela do filho.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem contou que, durante o desentendimento, foi mordido no braço direito e atingido com uma cotovelada na região da boca, o que causou uma lesão no lábio inferior. Ele relatou ainda que a companheira tomou seu celular de trabalho e o arremessou ao chão, quebrando a tela do aparelho.

Ainda conforme o registro, após o episódio, a mulher teria feito uma ligação telefônica em tom ameaçador, dizendo a frase “posso não estar com você, mas vai acontecer”, o que fez com que a vítima se sentisse intimidada. O homem afirmou temer por sua integridade física e também pela segurança do filho de 7 anos, fruto de outro relacionamento.

O comunicante informou à polícia que possui mensagens e vídeos que, segundo ele, comprovam as agressões relatadas e que podem ser apresentados às autoridades, caso sejam solicitados. No momento da confusão, a Polícia Militar foi acionada e esteve no local, sendo necessária a intervenção para que a mulher devolvesse documentos pessoais que estavam em sua posse.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, em Campo Grande.

