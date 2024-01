Após discutir com cunhado, homem leva paulada na cabeça na Moreninha IV

Homem, de 42 anos, foi agredido com uma paulada na cabeça após se envolver em uma discussão com seu cunhado, que não teve a idade revelada, na noite desta terça-feira (9), na Vila Moreninha IV, em Campo Grande.

Informações que constam no boletim de ocorrência, apontam que a vítima decidiu ir dormir para evitar uma briga ainda mais acalorada, contudo, o suspeito é quem teria invadido seu quarto e desferido o golpe.

O golpe causou um ferimento no supercílio esquerdo, provocando um corte de pelo menos 3 centímetros. Apesar da situação, o homem não corre risco de morte e foi atendido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), no qual esteve acompanhado da Polícia Militar.

A vítima não soube reportar o nome completo do cunhado, pois ele estaria convivendo com sua irmã a pouco tempo. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande para passar por exames médicos.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

