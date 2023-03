ApÃ³s DJ usar sinalizador, boate Ã© interditada e multada em R$ 47 mil em CorumbÃ¡

Uma boate de Corumbá foi multada em R$ 47.400 após o DJ usar sinalizador durante uma apresentação, o que é proibido por lei. Por sorte, não houve incêndio no local, mas algumas pessoas precisaram de atendimento médico por conta da fumaça que se formou. O caso aconteceu na madrugada de domingo (26).

De acordo com o Corpo de Bombeiros do município, a equipe foi acionada para atender uma vítima de crise asmática em decorrência de ter inalado fumaça.

Posteriormente, uma equipe realizou uma vistoria no local e encontrou irregularidades. O estabelecimento foi notificado, multado e interditado até a correção das medidas de segurança.

Ao G1, o hospital de Corumbá informou que sete adolescentes que estavam na boate foram atendidos na madrugada de sábado (25) com problemas respiratórios, dois deram entrada na sala de emergência e ficaram em observação.

Semelhante – No ano de 2012, a boate Kiss, que ficava na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul pegou fogo após um show usar material semelhante ao que o DJ usou em Corumbá.

O incêndio na casa noturna matou 242 pessoas e deixou 636 sobreviventes. No ano de 2014, após a tragédia, uma lei nacional passou a proibir o uso de efeito pirotécnicos em boates e locais fechados.

