Após dois dias, corpo de adolescente é encontrado no rio Aquidauana

O corpo do adolescente, de 15 anos, identificado como Matheus Eloim Torres, foi encontrado na manhã deste domingo (1°), a 800 metros de onde ele teria se afogado no Rio Aquidauana, em Anastácio, a 135 quilômetros de Campo Grande.

Matheus estava desaparecido desde a tarde da última sexta-feira (29), quando tentou atravessar o rio a nado. Ele estava com outros adolescentes no momento. A causa do afogamento ainda será investigada.

Corpo de Bombeiros e uma equipe de mergulhadores se envolveram no caso. Familiares do adolescente afirmaram que ele era acostumado a nadar no rio.

O corpo do menino foi encontrado pelos militares por volta das 7h, na região da Colônia Buriti, e levado para o IML (Instituto Médico Legal). Perícia e Polícia Civil foram acionadas.

Deixe seu Comentário

Leia Também