Após dois dias, motorista que matou pedestre diz não ter prestado socorro por medo

O motorista acusado de atropelar e matar Wagner Rodrigues Reis, de 34 anos, no último domingo (7), se apresentou na 7ª Delegacia de Polícia Civil na tarde desta terça-feira (9), acompanhado do advogado. O caso aconteceu na Avenida Duque de Caxias, no Bairro Santo Antônio, na Capital.

Segundo a responsável pela investigação, delegada Francielle Candoti, o autor alegou que seguia pela pista do meio da avenida, quando a vítima surgiu de repente. Segundo ele, os postes de iluminação da região estavam desligados no momento em que o acidente aconteceu, o que teria dificultado o trânsito.

Sobre não socorrer a vítima, o motorista disse ter ficado assustado com o acidente, por isso teria continuado o trajeto. Ele ainda negou ter ingerido bebida alcoólica no dia.

Ainda segundo informações da polícia, o VW Gol foi entregue pelo motorista, que é morador do Bairro Nova Campo Grande. O carro apresentava danos, considerando que o autor deixou o veículo na garagem desde o dia do acidente. O veículo deverá passar pela perícia.

O motorista foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo, agravado pelo fato de não ter prestado socorro à vítima. Após ser ouvido, ele foi liberado.

