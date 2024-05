JD1TV: Após 'DR' de casal, homem coloca fogo em si mesmo no meio da rua

Um homem tocou fogo em si mesmo após discutir com a esposa no centro de Burgos, na Espanha. De acordo com informações do jornal ABC, o caso ocorreu nessa quarta-feira (8), na avenida Del Cid.

O casal teria tido uma discussão, quando logo após o homem decidiu jogar uma bolsa cheia de gasolina em si mesmo e em seguida atear fogo.

Um vídeo que viralizou em grupos de aplicativos de mensagens instantâneas mostra o momento em que as pessoas tentam apagar as chamas e salvar a vida do homem.

Equipes de socorro foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos causados pelo fogo e morreu.

A Polícia Científica da Estação Provincial está investigando o caso. Assista:

JD1TV: Após 'DR' de casal, homem coloca f0g* em si mesmo no meio da ruahttps://t.co/KlA1RqO5Xf pic.twitter.com/ccJSjptSpq — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) May 10, 2024

