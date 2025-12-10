Após encontrar drogas em cofres, Civil deflagra operação contra o tráfico em Maracaju

Operação contra o tráfico de drogas e uma organização criminosa foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, dia 10, pela Polícia Civil na cidade de Maracaju. A ação faz parte do desdobramento de uma grande quantidade de drogas realizada em julho deste ano, quando encontraram os ilícitos em cofres de uma residência.

Durante as apurações, constatou-se que os entorpecentes apreendidos — avaliados em aproximadamente R$ 120 mil — eram utilizados como reserva de valor pela organização criminosa.

As investigações também revelaram que o imóvel onde os ilícitos eram escondidos havia sido adquirido com recursos provenientes do tráfico de drogas.

Com base nos elementos reunidos, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva dos integrantes do grupo e pelo sequestro do imóvel. As ordens judiciais foram cumpridas na manhã desta quarta-feira.

Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão contra os líderes da organização criminosa, e outras quatro pessoas foram conduzidas por estarem na posse de porções de drogas. Além das prisões, a operação resultou no sequestro do imóvel adquirido com dinheiro ilícito.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também