Após engolir pedra de crack, criança é internada com overdose

Uma criança de 2 anos foi levada para o hospital da cidade de Brasilândia após ingerir uma pedra de crack e apresentar sintomas de overdose, na última quinta-feira (3). O entorpecente pertencia a mãe que foi preso logo após o atendimento

Segundo o site JP News, a mãe disse que tinha escondido embaixo da cama uma sacola com três pedras de crack, quando percebeu que a criança estava agitada demais, com comportamento estranho. Além disso, ela notou que ela estava com uma embalagem usada para embalar a droga.

Então, ela percebeu que a criança havia engolido a droga. Posteriormente, a mulher de 21 anos levou a criança para o hospital. Os médicos ao perceberem que se tratava de sintomas de overdose, chamaram a polícia e a mulher acabou presa.

A criança recebeu atendimento e foi encaminhada ao Conselho Tutelar. Na casa da mulher ainda foram encontrados um tablete de maconha e mais pedras de crack.

