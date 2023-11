Após escutar tiros, pai encontra filho ferido no rosto no Tarumã

Rapaz, de 29 anos, foi ferido com um tiro no rosto na madrugada deste sábado (18), no Jardim Tarumã, em Campo Grande. Quem o encontrou caído na frente da própria residência foi seu pai, que acionou o socorro e a Polícia Militar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a tentativa de homicídio teria acontecido por volta das 2h da manhã, quando o homem escutou o barulho de pelo menos três disparos.

Ao sair de sua residência, encontrou seu filho caído com um ferimento na mandíbula. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros socorros e o encaminhou para a Santa Casa para melhores avaliações médicas.

Não há informação sobre quem seria o suspeito, tampouco a motivação. A Polícia Científica e a Polícia Civil não foram acionados, pois foram informados que a família lavou os vestígios de sangue existe, descaracterizando a cena do crime.

O pai da vítima, antes de prestar socorro ao filho, visualizou um homem em uma motocicleta fugindo, mas não conseguiu identificar o modelo do veículo.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

